Дважды взрывали Крымский мост, утопили 8 кораблей и не только: в СБУ рассказали о достижениях за первый год руководства Малюка. Видео

Подрывы Крымского моста, уничтожение кораблей Черноморского флота и более полутысячи танков РФ, физическая ликвидация военных преступников РФ – все это достижение Службы безопасности Украины за последние 12 месяцев. Именно столько СБУ возглавляет генерал-майор Василий Малюк, назначенный Радой на должность 7 февраля 2023 года.

Такие данные были озвучены на встрече руководства СБУ с послами стран G7. Отмечается, что только российских танков бойцы Службы за год уничтожили 556 единиц, что обошлось РФ несколько дороже 1 млрд долларов.

"Также мы разоблачили 47 агентурных сетей врага за год", – добавил глава СБУ.

Среди основных достижений СБУ за последние 12 месяцев:

Дважды взорван Крымский мост;

Морские дроны Sea baby и "Мамай" уничтожили 8 российских кораблей. Таким образом была снята морская блокада РФ в Черном море;

Практически ежедневная "бавовна" в РФ. СБУ подрывает военные объекты, аэродромы, уничтожен самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и ряд нефтеперерабатывающих заводов – экспорт нефтепродуктов из РФ уже упал на 30%;

Почти тысяча бойцов СБУ, воюющих в самых горячих точках, получила государственные награды, в том числе 12 Героев Украины;

Ликвидированы Илья Кива, Владлен Татарский и десятки других военных преступников РФ;

Разоблачены 47 агентурных сетей;

Арестованы Коломойский, нардепы Дубинский, Шуфрич, Пономарев также ждут приговоров.

"Результатов СБУ действительно много. Все цифры говорят сами за себя... Дальше точно будет", – пообещал глава СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, из собственных источников нам стало известно, что именно СБУ причастна к ликвидации Сергея Горенко, Олега Попова и ряда врагов Украины. Наши источники подтверждают, что спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из приоритетных направлений работы Службы.

Также СБУ собрала доказательную базу и предупредила о заочном подозрении командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якову Резанцеву. Под его командованием оккупационные группировки РФ вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма.

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