Работает ГУР: украинские разведчики взорвали вражеский состав БК и пункт запуска FPV-дронов. Видео

Операторы подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины Ghost взорвали вражеский склад БК и пункт запуска fpv-дронов. Также разведчики нанесли ряд ударов по полевым укреплениям рашистской пехоты и местам их дислокации.

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Искусную работу операторов подразделения Ghost показали в ГУР. Дроны "призраков" из военной разведки Украины дотягиваются все глубже, а оккупанты несут все более болезненные потери, отметили разведчики.

В частности операторы подразделения Ghost обнаружили и уничтожили:

склад боеприпасов россиян;

ряд вражеских средств связи и наблюдения;

место, где оккупанты обустроили пункт запуска fpv-дронов.

"Охота на захватчиков не прекращается", – предупредили разведчики и показали соответствующее видео.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели удачную операцию по поражению военных целей на территории РФ. Поражён был военный аэродром Ахтубинск в Астраханской области, и, как нам сообщили источники, "хлопок" россияне увидели на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области.

А начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Крымский мост россиянам не нужен. "Все, что мы делаем, кроме рутинного разрушения логистики и железной дороги, это еще и десакрализация Крыма. Мост должен быть разрушен", – сказал он.

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