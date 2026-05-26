Работает 'Стальная граница': пограничники показали, как перехватывают российские БпЛА над Сумщиной. Видео

Украинские пограничники продолжают очищать небо над Сумской областью от российских беспилотников – как ударных, так и разведывательных. Бойцы бригады "Стальной кордон" перехватили и уничтожили 12 вражеских БпЛА.

Среди них были дроны Supercam, ZALA, а также две "Молнии". Об этом 25 мая сообщили в официальном Telegram-канале ГПСУ Украины.

Там показали кадры уничтожения БпЛА, которые запустили российские оккупанты.

В общем было уничтожено:

– 3 Supercam;

– 7 ZALA;

– 2 "Молнии".

"Мобильные огневые группы бригады "Стальной кордон" в составе Сил обороны Украины продолжают уничтожать беспилотники противника на Сумщине. Работаем дальше!" – отметили в ГПСУ.

