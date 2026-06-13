Работал на ВПК России: Силы беспилотных систем вывели из строя завод "Крымский титан" в оккупированном Армянске. Видео

Силы беспилотных систем Украины вывели из строя производственные мощности завода "Крымский титан" в Армянске (временно оккупированный Крым). Завод работает на российский военно-промышленный комплекс.

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Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди. На заводе производят сырьевую базу для пороха, ракетного топлива и взрывчатки.

Что известно об атаке

По словам командующего СБС, в результате атаки по промышленным цехам комплекса там вспыхнули пожары, а производство приостановлено.

"Крупнейший в Восточной Европе завод-гигант в Армянске, принадлежащий сейчас "Русскому титану" (отжатый, как и все остальное, во время оккупации Крыма), производит диоксид титана. Днем и ночью он дымит на ВПК агрессора, отравляя окрестности зловонием серы", – написал Мадяр.

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Командующий СБС также привел информацию из российских Telegram-сообществ, где сообщалось, что по комплексу "было нанесено 23 удара беспилотниками".

Экологическая катастрофа в Армянске

Отметим, что в прошлом году из-за засухи в Крыму повторился сценарий экологической катастрофы 2018 года. Тогда жители Армянска и Красноперекопска жаловались на кислотные выбросы с "Крымского титана", которым владеет олигарх Дмитрий Фирташ.

Из пересохшего озера, куда сбрасывались отходы с завода, ушла вода. А образовавшуюся кислотную пыль ветер разносил по населенным пунктам. За ночь у людей покрывались ржавчиной все металлические предметы, опадала листва с деревьев, а урожай был уничтожен.

Из-за недостатка осадков и высокой температуры воздуха на полуострове уже пересыхают реки, которые давали жителям возможность орошать огороды и поля. Если до оккупации полуострова сюда по Северо-Крымскому каналу поступала вода из Днепра, то после уничтожения Каховской ГЭС и водохранилища это прекратилось.

Пик засухи, по прогнозам экологов, наступит в следующем году.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты в Крыму заявили о "срыве" поставок бензина. В частности, речь идет о Севастополе. Оккупационные власти заявили, что местным жителям нет смысла стоять в очередях на автозаправочных станциях, поскольку получить топливо пока невозможно.

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