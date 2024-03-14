Работал на врага: СБУ задержала агента ГРУ, который хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области. Фото

Служба безопасности задержала в Харьковской области агента Главного разведывательного управления РФ, который пытался взорвать железнодорожные пути. Для совершения теракта предатель планировал использовать самодельное взрывное устройство.

Правоохранители установили, что злоумышленником оказался местный житель, работавший на страну-террориста Россию. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Вражеский агент собирался устроить серию взрывов, чтобы нарушить логистику поставок горючего и боеприпасов для Сил обороны на Лиманском направлении. Предатель получил от россиян инструкцию по изготовлению взрывного устройства в домашних условиях.

Благодаря своевременным действиями СБУ взрывы на железной дороге удалось предотвратить. Также правоохранители установили личности российских кураторов и их преступные намерения.

В ходе расследования Служба безопасности получила доказательства выполнения предателем еще одного задания. По указке своих российских кураторов он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ в Харькове и Павлограде на Днепропетровщине.

Чтобы выполнить преступные указания оккупантов, злоумышленник объезжал местность двух регионов в темное время суток и скрыто фиксировал локацию украинских войск. Преступник дистанционно координировал свои действия со знакомым – представителем агентурного аппарата российского ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Предателю грозит тюремное заключение.

Напомним, действующая депутатка Херсонского облсовета во время оккупации областного центра сотрудничала с российским агрессором. Она работала в "администрации" захватчиков и организовывала переоборудование местных больниц под военные госпитали для врага.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили жителя Покровска Донецкой области, который был информатором российских захватчиков и "сливал" им данные об артиллерийских позициях Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Особенно врага интересовала информация о возможном расположении реактивной и ствольной артиллерии Сил обороны в районе этого города.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове задержали агентку России, которая наводила ракеты на город, просила чаще его обстреливать, чтобы нанести максимальные разрушения, и ждала оккупации. Теперь местной жительнице грозит пожизненное заключение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!