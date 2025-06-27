Работала 'Баба Яга': украинский дрон уничтожил блиндаж российских операторов БПЛА. Видео

Украинские защитники дронами "Баба Яга" полностью уничтожили блиндаж российских оккупантов вместе с оборудованием, оружием и бронежилетами. Сами военные РФ на пораженной позиции выжили, но пожаловались на "недоброе утро".

Видео дня

Видео с последствиями сбросов распространили сами оккупанты в сети. На опубликованных кадрах один из них показал, как догорает их блиндаж после атаки "Бабы Яги".

"Ну, что родные, всем доброго утра, но у нас оно не доброе. Так выглядит блиндаж после двух попаданий сбросов "Бабы Яги", – пожаловался он.

Военный страны-агрессора также показал, куда попали украинские БПЛА, и рассказал, что на их позиции сгорело абсолютно все: оборудование, автоматы и даже бронежилеты.

"Там вот мы были, один скидик сюда пришел. Все пацаны живы, и это... Ну, что сказать... Оборудование все сгорело. Сгорели бронежилеты, автоматы, потому что спали в блиндаже, сняли их здесь на входе, но самое главное, все живы, остальное все будет", – сказал он.

Оккупант добавил: самое главное, что "все живы, чего не скажешь об оборудовании и нашем блиндаже".

На фоне пепелища он пообещал "победу" российских захватчиков.

"Каждая такая уничтоженная позиция – это минус смертоносный дрон, минус связь или корректировка", – отмечают тем временем в сети.

Что известно о дроне "Баба Яга"

Тяжелый бесшумный дрон Vampire, который оккупанты называют "Баба Яга", используется для доставки боеприпасов, медикаментов и провизии на передовые позиции, говорят в Патрульной полиции.

Операторы этого БПЛА выполняют одну из самых ответственных, хотя и малозаметных миссий – поддержку защитников в горячих точках.

Кроме того, Vampire способен дистанционно устанавливать мины, оставляя "сюрпризы" там, куда не может добраться ни один сапер.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Госпогранслужбе показали работу по позициям и укрытиям врага на Харьковщине. Защитники применили БПЛА Vampire ("Баба Яга") и мелкие FPV-дроны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!