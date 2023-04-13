Работала HIMARS: защитники точным ударом уничтожили вражескую станцию постановки препятствий 'Житель'. Видео

Бойцы Сил специальных операций в сотрудничестве с воинами других подразделений Сил обороны ударом с M142 HIMARS отминусировали большую вражескую цель. Речь идет об уничтожении российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Видео дня

Ее оккупанты разместили на Донетчине. Видео точного удара показало в Facebook Командование ССО (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что операторы-спецназовцы и другие воины ВСУ провели четкий комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению вражеской техники на Донецком направлении.

Позиция автоматизированной станции "Житель" располагалась довольно далеко за линией столкновения. Операторы ССО оперативно передали ее координаты побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны.

Наши воины отработали четко и одним точным ударом разнесли станцию ракетой, выпущенной из артиллерийской системы HIMARS.

На кадрах, снятых из дрона, видно, что до "бавовны" вокруг российской техники бегала группа оккупантов. Вероятно, захватчики автоматически отправились на "концерт Кобзона" вместе со своим "Жителем".

Согласно открытым данным, станция Р-330Ж "Житель" предназначена для обнаружения, пеленгования и радиоподавления базовых станций систем сотовой связи стандарта GSM. Она была принята на вооружение ВС РФ, по утверждениям производителя, пройдя испытания в боевых условиях. Пропагандисты говорят, что "Житель" может перехватывать и подавлять каналы управления БПЛА, а ранние версии такой станции были использованы во Второй чеченской войне.

Силы обороны Украины во время развязанной Россией полномасштабной войны уничтожили по меньшей мере пять российских станций "Житель". Кроме упомянутой выше, единицы такой техники защитники ликвидировали в марте прошлого года под Киевом, в мае и в сентябре 2022-го, в том числе одну на Харьковщине, а также в марте 2023-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины на фронте уничтожили новейшую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" российской армии. Эту технику враг использует для защиты от беспилотников.

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