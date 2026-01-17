Работала Lasar's Group: нацгвардейцы превратили в металлолом 12 единиц техники, которую враг хотел задействовать в штурмах на Лиманском направлении. Видео

Украинские воины снизили наступательный потенциал врага на Лиманском направлении. В полосе ответственности Третьего армейского корпуса нацгвардейцы совместно с пограничниками нанесли удар по российской технике, которую оккупанты накапливали вне линии фронта и планировали задействовать в дальнейших штурмах.

Уничтожено 12 единиц автомобильной, бронированной и специальной техники. Детали операции раскрыли воины спецподразделения БпАК НГУ Lasar's Group.

Враг понес потери на Лиманском направлении

Сразу 12 единиц вражеской техники уничтожили нацгвардейцы из подразделения Lasar's Group. Ее оккупанты накапливали для дальнейших механизированных штурмов на Лиманском направлении.

Поражение было осуществлено за линией фронта.

"Аэроразведка Lasar's Group совместно с ВАЗ УОРД ГПСУ отследила местонахождение вражеских средств. Опираясь на разведданные, на охоту отправились экипажи ночных бомбардировщиков "Лазарей". Они выполнили серию точных сбросов, благодаря чему были подбиты: 10 ББМ, 1 ВАТ (военная автомобильная техника. – Ред.), 1 топливозаправщик", – указано в сообщении.

Защитники предположили, что накопленную технику оккупанты планировали задействовать в штурмовых действиях на Лиманском направлении.

"Но благодаря слаженной работе Lasar's Group наступательный потенциал противника на этом участке фронта удалось существенно снизить", – подчеркнули в подразделении.

