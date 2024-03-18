Работала на врага: СБУ задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки

Служба безопасности Украины задержала рецидивистку, пытавшуюся выследить локации украинского ПВО на Авдеевском направлении. Ей объявлено подозрение за государственную измену в условиях военного положения.

Женщине грозит пожизненное заключение. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фигуранткой оказалась местная жительница. Женщина находилась в розыске за мошенничество и воровство. Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года женщина сбежала в Житомирскую область.

Женщина активно общалась в чатах российских телеграмм-каналов, где искала заработок, и попала в поле зрения российской спецслужбы. Ее завербовал кадровый сотрудник ФСБ, и впоследствии она возобновила связь с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию.

Под видом бытовых разговоров по телефону она пыталась узнать действия украинских ПВО во время воздушных атак российских войск и собирала информацию об ориентировочном расположении зенитно-ракетных комплексов ВСУ.

Служба безопасности вовремя разоблачила агента и задержала ее. В ходе обыска у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали в Николаеве предателя, собиравшего для российских террористов информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с врагом и попросил быть информатором.

Ранее сообщалось, что в Украине осужден житель Покровска Донецкой области, который был информатором российских захватчиков и сливал им данные об артиллерийских позициях Вооруженных сил Украины под Авдеевкой. Особенно врага интересовала информация о возможном расположении реактивной и ствольной артиллерии сил обороны в районе этого города.

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