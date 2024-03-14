В Николаеве задержали информатора оккупантов, который собирал информацию о перемещении техники ВСУ. Фото

Правоохранители задержали в Николаеве предателя, который собирал для российских террористов информацию о перемещении техники Вооруженных сил Украины. Мужчина по собственной инициативе вышел на контакт с врагом и попросился быть информатором.

Суд избрал предателю меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

По информации прокуратуры, действия николаевца квалифицированы по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Следствие установило, что подозреваемый по собственной инициативе начал переписку в пророссийском Telegram-боте "Лохматыйbot".

Мужчина собирал и передавал через этот бот информацию по перемещению военной техники ВСУ по территории Николаева с целью оказания помощи государству-агрессору в ведении агрессивной войны против нашей страны. По месту жительства предателя изъяли мобильный телефон, в котором содержалась переписка, подтверждающая сбор и передачу указанных данных.

В пресс-службе СБУ заявили, что для сбора разведывательных данных фигурант обустроил в собственной квартире "наблюдательный пункт". Из окон своего жилья предатель наблюдал за интенсивностью движения подразделений ВСУ по одной из ключевых автотрасс в направлении передовой.

Во время движения украинской боевой техники злоумышленник пытался установить ее ориентировочное количество и обращал особое внимание на тяжелые образцы вооружений. В СБУ отметили, что во время задержания злоумышленник вместе с сыном оказывал физическое сопротивление правоохранителям, чтобы скрыться с места происшествия. Однако ему это не удалось.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Предателю грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ задержала в Харьковской области агента Главного разведывательного управления РФ, который пытался взорвать железнодорожные пути. Для совершения теракта предатель планировал использовать самодельное взрывное устройство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове задержали агентку России, которая наводила ракеты на город, просила чаще его обстреливать, чтобы нанести максимальные разрушения, и ждала оккупации. Теперь местной жительнице грозит пожизненное заключение.

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