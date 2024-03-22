Работали FPV-дроны: в ССО показали уничтожение враждебной позиции и живой силы. Видео

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на своей земле. В этот раз наши защитники показали "демилитаризацию" враждебной позиции и живой силы.

На кадрах зафиксирована работа военных из рядов Специальных сил Вооруженных сил Украины. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ССО.

Так, используя FPV-дроны, украинские защитники продемонстрировали поразительное уничтожение враждебной позиции и живой силы.

Во время проведения разведывательных операций на одном из операционных участков была обнаружена минометная позиция противника и его личный состав, находившийся неподалеку от нее.

Получив координаты целей, операторы FPV-дронов нанесли удар. В результате точной работы были уничтожены пять российских военнослужащих и ранены четыре.

Кроме того, была разрушена минометная позиция с 82-миллиметровым минометом и нанесены повреждения БМП.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 марта украинские пограничники отразили вражеский штурм на Бахмутском направлении. Во время боя защитники уничтожили 12 единиц военной техники оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!