Работали HIMARS: всплыли данные о последствиях поражения складов БК россиян в Белгородской области

Около полудня 9 июня в одном из населенных пунктов Белгородской области, расположенном в 30 км от границы в Украины, прозвучали взрывы. Удар был нанесен по складам с инженерным оборудованием и боеприпасами группировки российских войск "Север".

О потерях оккупантов вследствие атаки рассказал Telegram-канал "Досье Шпиона". По данным канала, удар был нанесен двумя ракетами РСЗО "Himars".

По данным "Досье Шпиона" под ударом около полудня 9 июня оказались хозяйственные помещения в населенном пункте Центральное Ракитянского района Белгородской области. Он находится в 30 км от границы с Сумской областью.

"Здания использовались в качестве складов хранения инженерного оборудования и боеприпасов группировки войск "Север". Удар нанесен с применением двух ракет РСЗО "Himars", – отмечает канал.

Вследствие атаки российские оккупанты понесли потери. Так, были уничтожены пять военных грузовиков УРАЛ-4320, еще две такие машины получили серьезные повреждения. Также уничтожен один БТР-82АМ

"Количество потерь инженерных боеприпасов вследствие ракетного удара и вторичной детонации составляет приблизительно 5 000 ед. В основном это – ТМ-62, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, тротиловые шашки и т.д", – перечислил автор паблика.

При этом канал отметил, что сообщений о потерях среди личного состава не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что самолеты РФ "уронили" еще три авиабомбы на Белгородскую область.

Это произошло за последние несколько дней. Впрочем, пострадавших вроде бы удалось избежать, эвакуация не проводилась.