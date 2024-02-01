Работали 'Призраки Бахмута': украинские защитники уничтожили оккупантов с расстояния 2680 метров. Видео

Защитники из снайперской группы "Призраки Бахмута" продемонстрировали точную работу с дистанции 2680 метров. В результате были ликвидированы два оккупанта.

Видео дня

Соответствующее видео 1 февраля опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в официальном Telegram-канале. По его словам, "цель" снайперов находилась вблизи села Ивановское Бахмутского района.

"Работают "Призраки Бахмута" в районе Ивановского. Дистанция – 2680 метров. Уничтожены два врага. Качественная работа", – похвалил он.

Как рассказывают воины на видео, меткая работа была выполнена 29 января.

"Работаем по Бахмуту", – прокомментировал один из снайперов.

Как сообщал OBOZ.UA, 58-летний украинский снайпер Вячеслав Ковальский из контрразведки СБУ побил мировой рекорд, попав в оккупанта на расстоянии в 3800 метров. Рекордный выстрел он сделал на Херсонщине, применив винтовку и патрон украинского производства.

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