Работают "Шершни": украинские аэроразведчики провели оккупантам досрочную "демобилизацию" под Бахмутом. Видео
Украинские защитники из разведывательно-ударного подразделения "Шершень" ликвидировали двух российских захватчиков на окраинах Бахмута. На захватчиков сбросили боеприпас с беспилотника.
Кадры работы по врагу опубликовали в Telegram-канале подразделения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). После падения снаряда и взрыва один из оккупантов больше не двигался, а второй еще пытался отползти в сторону.
Военные отметили, что военные РФ, которые участвовали в атаках возле Бахмута, присели, чтобы перезарядить магазины. Именно в это время их обнаружили наши "Шершни" и решили провести "демилитаризацию" врага.
"Отомстим за каждого! Найдем всех!" – отметили воины.
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Как сообщал OBOZREVATEL, на Бахмутском направлении защитники Украины успешно отработали по оккупантам. Они уничтожили позиции россиян и захватили трофеи.
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