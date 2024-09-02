'Работы не прекращаются': как Покровск готовится к обороне и уличным боям с врагом

В Покровске строят укрепления по внешнему кольцу города, а также в некоторых районах строят внутриквартальные оборонительные сооружения. Местные власти получают задачи на построение укреплений от военных.

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Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Радио Свобода". Он ответил на вопрос, готовится ли город к уличным боям.

Добряк объяснил, что от линии фронта до Покровска построено несколько линий обороны, которые начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

"До уличных боев еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", – сказал чиновник.

Как рассказал Добряк, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, которая контролирует план обороны населенного пункта и построение укреплений. По его словам, местные власти Покровска получили такую задачу на строительство оборонных сооружений.

Некоторые укрепления уже построены, но работа не прекращается. Военные дали задание соорудить укрепление по определенным направлениям и коммунальщики вместе с добровольческими формированиями выполняют его.

Задача по внешнему кольцу от военных. За каждым городом Донбасса закреплена боевая бригада, она делает план обороны города или агломерации и дает задачу, что делать гражданским. Мы получили задание на внутриквартальные укрепления, не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Заходим еще в такую работу, и работа не прекращается", – подчеркнул начальник Покровской городской военной администрации.

К Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был глубоким тылом, в последние недели стремительно приблизилась линия фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, в Покровске происходит масштабная эвакуация населения из-за приближающейся линии фронта. По состоянию на утро 2 сентября в городе осталось около 30 тысяч человек, в то время как более половины уже покинули свои дома. Также со 2 сентября в городе прекращают работу банки, продолжат работать только банкоматы. Это касается и других служб, предоставляющих услуги населению. Также в городе продлен комендантский час, передвижение разрешено только с 11:00 до 15:00.

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