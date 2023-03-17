Радары и системы подавления сигнала: что за средства борьбы с дронами Израиль разрешил продавать Украине

На днях израильские СМИ написали, что Израиль разрешил своим оборонным компаниям продавать Украине системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такие лицензии на экспорт были одобрены для двух израильских компаний – Elbit Systems и Rafael. Ожидается, что эти системы должны помочь противостоять иранским дронам, которые использует Россия против Украины.

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Сразу следует отметить, что Израиль впервые после полномасштабного вторжения России в Украину разрешил потенциальную продажу вооружений для нашего государства. OBOZREVATEL разбирался – что это могут быть за системы и как они потенциально помогут Украине.

Актуальность

По последним данным, Россия использовала около 660 дронов Shahed из 1750, предусмотренных контрактом с Ираном. То есть даже с теми темпами, с которыми они использовались до сих пор, "мопедный террор" Украины будет продолжаться по меньшей мере до конца 2023 года, поэтому любые системы противодействия этому нашествию не будут лишними. К тому же, кроме "Шахедов", есть целый ряд БПЛА тактического уровня, которые используются врагом непосредственно на фронте для разведки позиций и наведения артиллерии, и которые также нуждаются в средствах противодействия.

В озвученной израильским изданием информации говорится о средствах радиоэлектронной борьбы для подавления и уничтожения беспилотников, которые могут быть расположены рядом с электростанциями или другими важными объектами.

И хотя ни одно наименование официально или неофициально пока не называется, проанализировав модельный ряд озвученных оборонных компаний Elbit Systems и Rafael, можно выделить системы Drone Dome, ReDrone и Red Sky 2.

Что за системы

Компания Elbit Systems имеет в своем портфеле сразу две системы борьбы с дронами – ReDrone и Red Sky 2. Различаются между собой они тем, что первая не имеет средств уничтожения выявленных целей, а вторая – имеет. Компания Rafael продвигает на рынок свою систему Drone Dome, состоящую из средств обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА. При этом все три системы могут снабжаться модулями. То есть Украина может получить только радарные части и не получить средства уничтожения целей.

ReDrone

ReDrone – это комплекс подавления системы управления беспилотными летательными аппаратами. Производится израильской фирмой Elbit Systems и впервые был продемонстрирован в 2016 году. Может применяться для нейтрализации практически всех модификаций БПЛА.

По сути, ReDrone – это система двойного назначения: военные могут использовать ее для борьбы с разведывательными и боевыми беспилотниками, а в гражданской сфере она может применяться для нейтрализации незаконно запускаемых беспилотников, например, над режимными объектами.

Система различает, что дрон "чужой", в течение нескольких секунд после взлета, после чего парализует его, подавляя помехами частоту управления. При этом ReDrone, настраиваясь на частоту БПЛА, указывает точное местоположение оператора, что позволяет дать целеуказание и нанести удар по оператору.

Система ReDrone имеет дальность перехвата 3-4 км, обзор 360 градусов. Режим работы может быть полностью автоматическим или полуавтоматическим. В полуавтоматическом режиме оператор утверждает решение о перехвате.

ReDrone выпускается в мобильном варианте, компактном переносном и стационарном, устанавливаемом на мачтах (для защиты границ и периметра стратегических объектов).

Red Sky 2

Red Sky 2 – это переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для наблюдения, обнаружения и нанесения удара по заданным целям. Производится израильской фирмой Elbit Systems и находится на вооружении израильской армии с 2010 года.

Red Sky 2 представляет собой модульную систему, интегрирующую внешние датчики и системы вооружения (пушки или переносные зенитные ракетные комплексы). То есть в комплекс из радара, оптико-тепловизионной системы, станции РЭБ добавляется еще зенитная система в виде боевого модуля с крупнокалиберным пулеметом или ПЗРК и полной автоматизацией алгоритмов уничтожения цели с минимальным участием человека в процессе.

Система обеспечивает пассивное круглосуточное наблюдение, автоматическое оповещение об обнаружении целей и нанесение удара по ним, оптимизируя принятие решений при выполнении стрельбы. При этом система может в автоматическом режиме выявлять и отслеживать несколько целей одновременно.

Система совместима с целым рядом ПЗРК, включая Stinger, Mistral, Grom, "Игла", "Стрела-3" и т. д. Выпускается в стационарной версии, однако для повышения мобильности возможен монтаж всех компонентов Red Sky 2 на автомобильном шасси.

При этом Red Sky 2 может снабжаться отдельными модулями. Например, Украина может получить только радарную часть и по своему усмотрению решать, как ее использовать и с каким вооружением синхронизировать.

Drone Dome

Drone Dome – это противовоздушная система для обнаружения и подавления беспилотной авиации противника. Система разработана израильской компанией Miltech Rafael Advanced Defense Systems (производителем всемирно известной системы Iron Dome – "Железный купол") и впервые была продемонстрирована в 2016 году.

В сущности, Drone Dome является полноценным комплексом защиты от дронов "малого класса" и объединяет средства обнаружения, подавления, а в дополнительной версии – и физического уничтожения беспилотников. При этом все три блока могут поставляться как вместе, так и по отдельности. Таким образом, комплекс может работать как автономно, так и внедряться в другие системы ПВО.

Система Drone Dome состоит из радара RADA Electronic Industries RPS-42, системы изображения CONTROP Precision Technologies и детекторов радиосигналов. Радиолокационная станция с обзором в 360 градусов позволяет обнаруживать цели с сверхмалым показателем ЭПР – 0,002 м2 на расстоянии 3,5 км. Оптическая система с ночным каналом отвечает за обнаружение целей на дальности до 3 км, она находит цели в автоматическом режиме и отслеживает их. Дополнительно станция радиотехнической разведки пеленгует сигналы дрона в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц.

Уничтожение целей может происходить двумя способами: подавление сигнала дрона с помощью станции РЭБ и физическое уничтожение БПЛА лазерным лучом.

Полная цифровизация всех процессов Drone Dome позволяет минимизировать скорость реакции и работать в автоматическом режиме и в рамках единой информационной системы с другими ПВО.

Из использования Drone Dome известно, что система была развернута в Аргентине в 2018 году во время саммита G20 в Буэнос-Айресе и во время летних юношеских Олимпийских игр там же.

Перспективы

Израильское издание Axios пишет, что ему удалось получить комментарий Министерства обороны Украины, из которого следует, что Киев заинтересован в этих системах, но все же настаивает на другой помощи. Прежде всего на системах защиты от баллистических ракет, которые донимают Украину значительно сильнее иранских беспилотников.

Вместе с тем в Украине многие восприняли эту информацию как своеобразный "тектонический сдвиг" в израильской политике относительно военной помощи Украине. Однако сами израильские чиновники уже успели заверить, что одобрение данных экспортных лицензий не является изменением политики страны, поскольку "эти системы носят оборонительный характер и не используют боевой огонь, способный убить российских солдат".

"Израиль помогает Украине в оборонной и гражданской сферах. Каждый запрос рассматривается в соответствии с политикой экспорта вооружений в Украину. Мы не останавливаемся на этом из соображений национальной безопасности и внешней политики", – заявил представитель минобороны Израиля в комментарии изданию Axios.

Таким образом, все указывает на то, что Израиль нашел способ поставить Украине необходимый минимум, так сказать, "для сохранения лица", но при этом не создавать ненужных для себя прецедентов. Ведь, как известно, у него своя война на пороге.

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