Радиационный фон превысил норму в 80 раз: в Украине зафиксированы новые случаи применения Россией боеприпасов с обедненным ураном

Служба безопасности Украины зафиксировала ещё шесть случаев применения российскими войсками боеприпасов с обеднённым ураном во время атак на Черниговскую область в апреле–июне 2026 года. РФ использует ракеты Р-60М, адаптированные для запуска с ударных беспилотников "Герань-2", а обнаруженные обломки представляют потенциальную радиационную опасность для людей и окружающей среды.

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Расследование проводится под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры. О новых фактах сообщила Служба безопасности Украины.

В ходе осмотра мест падения российских беспилотников и радиологического обследования их боевых частей следственно-оперативная группа совместно со специалистами ГСЧС зафиксировала значительное превышение естественного радиационного фона – до 80 раз.

При этом уровень гамма-излучения отдельных обломков достигал от 8,3 до 24 мкЗв/ч, тогда как допустимый санитарный показатель составляет 0,3 мкЗв/ч. Такие показатели могут представлять непосредственную угрозу для здоровья людей и окружающей среды.

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Экспертиза, проведенная по инициативе спецслужб, установила, что боевые части ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как уран-235 и уран-238. Наличие радиоактивных компонентов подтвердили с помощью дозиметрического оборудования и мобильного автоматизированного радиологического комплекса.

После обнаружения опасных боеприпасов соответствующие службы провели комплекс мер по их нейтрализации и обеспечению безопасности населения. По этим фактам СБУ возбудила уголовное дело по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Правоохранители призывают граждан не приближаться к обломкам беспилотников, ракет или других боеприпасов, не прикасаться к ним и не перемещать их. В случае обнаружения таких предметов необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить в СБУ, ГСЧС или Национальную полицию.

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