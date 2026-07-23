Враг сбросил 10 кассетных бомб на Херсон: семеро пострадавших, повреждены дома. Фото, видео

В четверг, 23 июля, российские войска нанесли массированный авиаудар по Херсону, сбросив 10 управляемых авиабомб. По состоянию на вечер известно о как минимум 12 пострадавших, среди которых есть пожилые люди.

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Также зафиксированы значительные разрушения жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры. О последствиях обстрелов сообщила Херсонская городская военная администрация.

Около 10:50 российская авиация нанесла удар по Херсону. Под удар попали Центральный и Корабельный районы города. Повреждены многоэтажные и частные дома, некоторые из них получили критические повреждения, а также пострадали объекты социальной инфраструктуры.

Сначала стало известно о четырёх раненых. Впоследствии медицинская помощь понадобилась ещё двум местным жителям — 62-летней женщине и 59-летнему мужчине. Они получили контузии, минно-взрывные травмы, а женщина также получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

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Позже в больницы обратились еще трое пострадавших от авиаудара. Среди них — 83-летняя женщина с осколочным ранением голени, 54-летний мужчина с ранением кисти, которому наложили швы, и 56-летний мужчина, получивший минно-взрывную травму и акубаротравму. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

После авиаудара российские войска продолжили атаковать город ударными беспилотниками. В Корабельном районе вражеский дрон ранил 47-летнего мужчину, который получил минно-взрывную травму, осколочные ранения конечностей и открытый перелом левой ноги. Почти одновременно под атаку попали ещё два человека — 47-летний мужчина и 67-летняя женщина. У обоих медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Впоследствии стало известно ещё об одном пострадавшем от атаки беспилотника. Около 14:40 в Корабельном районе был ранен 30-летний мужчина. Он получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также осколочное ранение глаза. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

На местах российских ударов работали спасатели, медики, правоохранители и социальные работники Херсонской городской военной администрации, которые оказывают помощь пострадавшим.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что оккупационная армия России начала применять новую тактику при ударах беспилотников по Херсонской области. Враг пытается сделать БПЛА устойчивыми к средствам противовоздушной обороны и системам радиоэлектронной борьбы.

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