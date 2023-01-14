То, что в Киеве раздались взрывы раньше чем зазвучал сигнал воздушной тревоги может говорить только о том, что система оповещения не успела сработать вовремя.

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Такое возможно только при условии малого расстояния подлёта ракеты, то есть, ракеты летели с РБ. При этом, ракеты должны были обладать достаточной скоростью, чтобы максимально быстро преодолеть расстояние от Беларуси до Киевской области и непосредственно Киева.

Возможно это были 9М723 ОТРК "Искандер", но в самом начале полномасштабной войны их часто запускали с РБ и тревога на них реагировала. Таким образом, можно предположить, что была применена баллистическая ракета либо с улучшенными характеристиками, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал".

Но в случае с "Кинжалом" в ВП РБ должен был быть МиГ-31К. А он не взлетал.

Возникает вопрос - а не иранские ли? Напомню, что по состоянию на сегодня у российских оккупантов накоплен достаточный боекомплект ракетного вооружения разного типа для нанесения массированного удара.

Поэтому не исключено, что сегодня утром это был только "разогрев" перед массированным налётом.

Берегите себя!