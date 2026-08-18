Ракетный удар РФ уничтожил склад Herbalife в Киевской области: компания перестроила логистику всего за 8 дней

Международная компания Herbalife возобновила прием и выполнение заказов в Украину через восемь дней после уничтожения склада с продукцией в Киевской области. Компания перестроила логистическую цепочку через Польшу, откуда 18 августа в Украину отправляется первая консолидированная партия.

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Об этом сообщила пресс-служба Herbalife Украина.

5 августа в результате массированной российской атаки в Киевской области был уничтожен логистический склад партнера Herbalife – Raben Украина, где хранилась продукция компании. Тогда же пострадали складские и производственные объекты "Новой Почты", Rozetka, Fozzy Group, "Эпицентра" и других крупных игроков украинского бизнеса.

Herbalife возобновила прием и выполнение заказов уже 13 августа. Со своей стороны, независимые дистрибьюторы компании поддержали бренд, и за первые три дня после возобновления уровень заказов достиг 150% от объема за аналогичный период месяцем ранее.

Компания перестроила логистику поставок: комплектацию заказов перенаправили в логистический хаб Raben в Кракове (Польша). Первая консолидированная отгрузка отправляется оттуда в Украину 18 августа, следующая запланирована на 20–21 августа. В дальнейшем отгрузки планируется осуществлять два раза в неделю.

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Ассортимент продукции также постепенно восстанавливается: если сразу после возобновления продаж для заказа было доступно 16 позиций, то по состоянию на 18 августа – уже 24 SKU. Все дополнительные расходы, связанные с перестройкой логистики и возобновлением поставок, Herbalife взяла на себя. Для независимых дистрибьюторов компании и потребителей условия работы и стоимость заказов в связи с этим не изменились.

А заказы, оплаченные до 5 августа, обрабатываются последовательно в полном объеме, включая отправления, поврежденные или утерянные в результате российских ударов по отделениям "Новой Почты". На данный момент выполнено более трети из них, остальные будут сформированы и отправлены в ближайшие дни. Адресная (курьерская) доставка также активирована и доступна на сайте.

"Уничтожение склада и запасов продукции стало серьёзным вызовом для нашей работы в Украине. Для нас было принципиально важно как можно быстрее возобновить работу и при этом не перекладывать последствия этой ситуации на наших Независимых Дистрибьюторов. Международная инфраструктура Herbalife дала нам возможность оперативно перестроить логистику через Польшу: уже через восемь дней мы возобновили прием заказов, а сейчас последовательно восстанавливаем ассортимент и поставки. Herbalife продолжает работать и развивать бизнес в Украине", – прокомментировала директор Herbalife в Украине Татьяна Серебряник.

Herbalife работает на украинском рынке по методу прямых продаж уже 16 лет. Продукция бренда представлена более чем в 95 странах мира и распространяется через сеть независимых дистрибьюторов. Продуктовый портфель компании включает протеиновые коктейли и батончики, диетические добавки, энергетические и фитнес-напитки, а также средства по уходу за кожей и волосами. В Украине компания сотрудничает с более чем 55 000 независимых дистрибьюторов по всей стране.