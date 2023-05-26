Ракеты GMLRS и другие боеприпасы: США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов – Reuters

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине новую военную помощь на сумму до 300 миллионов долларов. Объявить об очередном пакете могут уже в эту пятницу, 26 мая.

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на информацию двух официальных источников. Новый пакет военной помощи состоит преимущественно из боеприпасов.

Ожидается, что он будет содержать больше управляемых реактивных снарядов GMLRS залпового огня для пусковых установок HIMARS.

По словам источников издания, пожелавших остаться анонимными, пакет может быть объявлен уже в пятницу, но возможно о нем скажут после праздничных выходных, посвященных Дню памяти в США.

Отмечается, что новый пакет для Украины будет финансироваться с помощью полномочий Президента США по изъятию вооружений (Presidential Drawdown Authority, сокращенно PDA), с помощью которого Джо Байден может разрешить передачу оружия из запасов США без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден объявил о пакете помощи Украине на $375 млн. В него вошли бронированная техника, противотанковые средства и больше артиллерийских снарядов.

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