Рамадан – не аргумент: Россия отказалась забрать из украинского плена мусульман

Украина предложила России накануне Рамадана провести передачу их военнопленных мусульман в знак уважения к исламистской культуре. Однако государство-агрессор отказалось забрать своих вояк.

Об этом сообщили в Telegram проекта "Хочу жить". Там опубликовали список брошенных Кремлем оккупантов, исповедующих ислам – в нем указано 125 имен.

Интересно, что, как отметили в центре приема обращений, один из российских "переговорщиков по вопросам военнопленных" – мусульманин.

"Так бывает, когда ты вопреки сказанному в Коране воюешь за антигуманный режим, основой которого является ложь и лицемерие, а армия – убийцы, насильники и военные преступники", – отметили организаторы проекта.

Они заверили российских оккупантов, что РФ бросит их, какой бы национальности и вероисповедания те ни были. Это не касается, вероятно, только кадыровцев.

Напомним, воины Сил обороны Украины взяли в плен российского зека-оккупанта из подразделения "Шторм Z" Антона Козьмина. Во время штурма, завершившегося провалом, оккупанты оказались под прицелом БПЛА и минометов бойцов Сил обороны Украины.

"Я забежал в блиндаж, было двое убитых и один раненый. Мы там с ним в блиндаже сидели. Через час сбросили рацию (украинские военные. – Ред.) с коптера, вышли на нас и предложили сдаться… Мы по рации поговорили и они пообещали, что нас никто не тронет и мы потом просто пойдем на обмен. Организовали выход и все", – рассказал оккупант.

Как сообщал OBOZ.UA, издание "Медуза" сообщило, что сотрудники российского отделения "Красного Креста" могли издеваться над украинскими военнопленными в российских колониях, в том числе и в размещенных на временно оккупированных территориях Украины. В частности, весной 2023 они посетили колонию в Горловке, где унижали и обзывали украинцев, а также заставляли хором петь советских военных песен.

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