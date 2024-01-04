Раненым оккупантам не дают отпусков из-за массового дезертирства: в ГУР рассказали о больших проблемах в армии Путина

Командование оккупационной армии РФ не дает отпусков раненым оккупантам, пытаясь прекратить массовое дезертирство. Между тем больницы на оккупированных территориях Украины переполнены, а российским военным с легкими ранениями вовсе отказывают в лечении.

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Об этом 4 января сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В ведомстве отметили, что враг не может справиться с потоком санитарных потерь среди личного состава.

Больницы в оккупированных городах, которые захватчики превратили в военные госпитали, переполнены.

Лишение базовых медицинских услуг мирных жителей и перевод медучреждений под военные нужды не дали результата врагу. Поэтому командование РФ решило отказывать в лечении легко раненым, рассказали в ГУР.

"Медицинскую помощь кое-как оказывают оккупантам с ранениями средней степени. А тяжелых из-за нехватки оборудования и квалифицированных специалистов отправляют в Россию – доезжают не все", – говорится в сообщении.

Кроме того, острой проблемой для противника стали предусмотренные после ранения реабилитационные отпуска.

Из-за фактов невозвращения оккупантов с "реабилитации" вражеское командование решило отменить такие отпуска вообще, пытаясь прекратить массовое дезертирство.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки в Украине было уничтожено около 780 оккупантов. Также Силы обороны уничтожили 109 единиц военной техники и вооружения противника.

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