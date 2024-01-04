ВСУ отминусовали за сутки 780 оккупантов и 12 танков армии РФ

Украинские воины в течение 3 января проредили оккупационную российскую армию на 780 военнослужащих. Кроме живой силы, защитники уничтожили 109 единиц военной техники и вооружения захватчиков.

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Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Согласно подсчетам на утро 4 января, вражеское войско потеряло на украинской земле уже 362 280 солдат и офицеров.

Из техники и вооружения накануне Силы обороны сожгли 28 российских артиллерийских систем (всего 8574), 21 боевую бронированную машину (11 128), 12 танков (6002). Также уничтожены два РСЗО (947) и одно средство противовоздушной обороны (630) оккупантов.

В небе защитники сбили пять вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 6753), две крылатые ракеты (1785).

На земле воины обезвредили 32 единицы автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами (всех 11 423), шесть – спецтехники (1304) ВС РФ.

С начала российского вторжения ВСУ также приземлили 329 вражеских самолетов и 324 вертолета, потопили 23 корабля/катера и одну подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил специальных операций и 140-го разведбатальона уничтожили новейшую контрбатарейную РЛС врага. Комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" защитники сожгли на юге Украины.

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