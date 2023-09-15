Раньше там кипела жизнь: в сети показали, как выглядит разрушенный оккупантами Бахмут. Фото

В сети показали, как выглядит Бахмут в Донецкой области после прихода "русского мира". От города, где когда-то бурлила жизнь, ныне остались только развалины.

Среди обломков прошлой жизни проросли сорняки. Жуткие фотографии из оккупированного Россией города показал журналист Денис Казанский (чтобы их просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Бывший город Бахмут. После прихода России на месте, где раньше кипела жизнь, остались лишь бессмысленные безлюдные руины, зарастающие сорняками", – написал журналист.

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Напомним, утром 15 сентября в Генштабе подтвердили, что ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области. В настоящее время воины закрепляются на достигнутых рубежах в этом населенном пункте на Бахмутском направлении.

В ходе "молниеносной операции" бойцы 3 ОШБр не только взяли под контроль село, но и отрезали и разгромили подразделения вражеской 72 отдельной мотострелковой бригады, уничтожив, в частности, нескольких российских командиров.