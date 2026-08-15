Расчет украинского ЗРК STASH уничтожил около 70 вражеских дронов: что о нем известно. Фото

В украинской ПВО один из расчетов ЗРК STASH уже уничтожил около 70 вражеских беспилотников различных типов. Причем несколько "Шахедов" зенитчик Дмитрий по позывному "Добряк" записал на свой личный счет – в качестве оператора переносного зенитного ракетного комплекса.

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В целом во время работы расчет "Добряка" постоянно меняет позиции. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Мобильная группа "Добряка"

Среди главных принципов своей службы Дмитрий выделяет два – это многофункциональность и взаимозаменяемость. Он убежден, что современный воин должен постоянно совершенствовать свои навыки и быть готовым эффективно действовать с любым вверенным вооружением.

Группа Дмитрия – это одна из мобильных групп в системе украинской ПВО. Поэтому "во время боевых действий расчет "Добряка" постоянно меняет позиции и действует нестандартно", – рассказывают в Генштабе.

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Именно находчивость, мобильность и высокий уровень подготовки позволяют группе наносить эффективные удары и регулярно пополнять список уничтоженных вражеских объектов, отмечают в командовании ВСУ.

Что такое ЗРК STASH

На фотографии, опубликованной Генштабом ВСУ, Дмитрий стоит рядом с установкой STASH – это мобильный зенитный комплекс малой дальности, предназначенный для борьбы с низколетящими воздушными целями.

Об этом ЗРК известно немного. Только в мае 2026 года ВК "Запад" впервые продемонстрировало боевую работу дистанционной модульной версии STASH (видео ниже).

Как утверждают специалисты "Милитарного", одной из особенностей STASH является использование израильской радиолокационной системы RADA. Именно она обеспечивает обнаружение и сопровождение воздушных целей, после чего предоставляет целеуказание для ракет.

В Украине STASH используют в различных мобильных конфигурациях: комплекс устанавливают на багги, пикапы и грузовики. Отдельные варианты также смонтированы на других автомобильных шасси, что позволяет адаптировать комплекс к различным условиям применения и быстро менять позиции.

Боеприпасы ЗРК

Установка работает с ракетами AGM-114L Longbow Hellfire, оснащёнными активной радиолокационной головкой самонаведения. "Одна такая ракета стоит 100-150 тысяч долларов", – отмечает военное издание.

AGM-114L может самостоятельно сопровождать цель после запуска, что особенно важно при перехвате быстрых или маневренных беспилотников.

Дальность применения AGM-114L составляет до 8 километров. Ракета массой около 49 килограммов изначально разрабатывалась для поражения бронетехники, однако благодаря радиолокационному наведению её удалось адаптировать для ПВО.

Перехватчики "Шахедов"

Также в Украине начались боевые испытания первых реактивных перехватчиков, предназначенных для уничтожения таких же реактивных "Шахедов". Новый аппарат способен развивать высокую скорость благодаря реактивному двигателю. Разработчики ожидают первых подтвержденных результатов применения таких БПЛА.

Напомним, украинская deftech-компания SkyFall, известная производством тяжелых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun, представила новое поколение перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить ее, догнать и уничтожить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Япония передала Украине для тестирования два типа своих зенитных дронов – Terra A1 и Terra A2. На поле боя в нашей стране они хорошо себя показали, ведь в Японии объявили о планах по развертыванию собственной сети таких БПЛА-перехватчиков.

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