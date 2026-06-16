Украина разработала и использует новое поколение дронов-перехватчиков с искусственным интеллектом – NYT

Украинская компания SkyFall, специализирующаяся на технологиях защиты (deftech) и известная производством тяжелых бомбардировщиков Vampire и перехватчиков P1-Sun, представила новое поколение дронов-перехватчиков P1-Sun Long, оснащенных искусственным интеллектом. На сегодняшний день P1-Sun Long способен самостоятельно обнаружить воздушную цель на расстоянии до 800 метров, автоматически захватить её, догнать и уничтожить.

Видео дня

Искусственный интеллект, управляющий этим перехватчиком, был обучен на более чем 10 тысячах видеозаписей реальных боевых перехватов, пишет New York Times. Такое использование ИИ позволяет одному оператору контролировать выполнение десятков миссий одновременно.

Осознание рисков

Украина стремится использовать любые технологии, которые могут повысить показатели перехвата российских ударных дронов. Однако это "означает переход к высокоавтоматизированным системам противовоздушной обороны", отмечает западное издание.

Считается, что в этом есть свои риски: с "наступлением эры полностью автономного летального оружия сведение решений о жизни и смерти к алгоритмическому расчету представляет угрозу" для человечества, полагают в NYT.

Главные истории дня

Однако и украинские лидеры, включая высшее военно-политическое руководство страны, и разработчики искусственного интеллекта "осознают риски порождённой войной технологической революции", успокаивает издание. Пока искусственный интеллект выполняет лишь часть работы. Люди продолжают участвовать в критически важных аспектах всех миссий.

Как это работает

Систему искусственного интеллекта SkyFall обучали на более чем 10 тысячах видеозаписей реальных перехватов российских "Шахедов".

"Во время демонстрации на небольшой лесной поляне пилот перехватчика с помощью пульта дистанционного управления вывел аппарат в небо. Система ИИ первой обнаружила цель, причём задолго до того, как это успел сделать пилот. Она обозначила оператору цель зелёным квадратом (на фотографии ниже).

Оператор направлял свой перехватчик к возможной цели, пока ее очертания не стали четкими на экране. Убедившись, что это действительно цель, он отдал системе автоматического прицеливания приказ следовать за ней, – и на этом его роль закончилась", – пишет NYT и добавляет, что это"позволяет одному пилоту контролировать несколько миссий, а не только одну".

Что дальше

Отдельно издание продемонстрировало видео, как таким перехватчиком можно "поймать цель на земле", и отметило, что это не обязательно должен быть неподвижный вражеский боец. Цель может идти, бежать или даже ехать в автомобиле, – это не помешает дрону уничтожить её.

Издание цитирует руководителя отдела автономности и компьютерного зрения SkyFall. Последний утверждает, что только его компания может производить 50 тысяч перехватчиков в месяц. То есть, вопрос не в количестве, и "куда большим вызовом является подготовка достаточного количества квалифицированных операторов".

Тем более что последним "приходится дежурить круглосуточно".

Напомним, что весной этого года перехватчики P1-Sun стали использовать для перехвата российских "Шахедов" с помощью воздушного старта. Для этого можно воспользоваться лёгким двухмоторным турбовинтовым самолётом Ан-28.

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