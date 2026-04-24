'Метод уже доказал свою эффективность': появились кадры запуска дронов-перехватчиков для сбивания 'Шахедов' с самолетов. Видео

Украинские зенитные дроны-перехватчики P1-SUN стали использовать для перехвата БПЛА-камикадзе Shahed-136 с помощью полтиряного старта. Для этого использовали легкий двухмоторный тубровоздушный самолет Ан-28.

Об этом сообщил основатель аэроклуба Aerotim, авиатор-пилотажник Тимур Фаткуллин. Также он опубликовал в подтверждение своих слов видео с боевого вылета такого экипажа и кадров из учебных полетов.

Судя по опубликованным кадрам, на самолет установили как минимум три дроновых крепления на одно крыло. То есть общее количество дронов, которые может нести самолет, сейчас составляет шесть штук.

"Перехватчик P1-Sun, запущенный с самолета, против вражеских Shahed. Этот метод уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях", – отмечает Факутуллин.

Кроме того, на самолет установили передовую оптическую станцию для визуального поиска вражеских целей. Такой метод, как отмечается, позволяет уничтожать БПЛА противника, применяя зенитный дрон как дешевую альтернативу ракетам "воздух-воздух", как тестировали и аналогичные дроны Merops.

Заметим, что об использовании летающей машины для борьбы с российскими ударными беспилотниками Shahed стало известно еще в феврале. Тогда на одном из самолетов установили шестиствольный пулемет M134 "Миниган".

Заметим, что Ан-28 – советский двухмоторный легкий турбовинтовой самолет разработки КБ "Антонов", который используется в качестве пассажирского транспортного самолета для полетов на короткие расстояния. Также машина по лицензии выпускалась на польском авиазаводе PZL.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 109 средств воздушного нападения: две ракеты и 107 дронов. Силы ПВО обезвредили 96 целей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром, 24 апреля, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. В столичном регионе было зафиксировано присутствие вражеских дронов-камикадзе, обломки которых упали на территорию нежилой застройки и в водоем в Соломенском районе.

