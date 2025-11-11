Руководил процессами из квартиры на Грушевского: назван лидер мега-схемы в 'Энергоатоме'. Роль 'Карлсона' и кем он может быть

В Украине раскрыт руководитель схемы и новые подробности топ-коррупции в схеме "Энергоатома". НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) установили, что лицо под позывным "Карлсон" контролировало финансовые потоки и отмывание средств через так называемую "прачечную". Он координировал распределение денег и влияние на чиновников для решения вопросов в собственных интересах. НАБУ не раскрывает имен, однако вероятно речь идет о Тимуре Миндиче.

Об этом сообщает НАБУ. По информации следователей, "Карлсон" из квартиры на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличных.

Кроме того, он якобы координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти, чтобы решать вопросы в собственных интересах. По данным источников, речь идет о сферах энергетики и обороны, где происходили ключевые финансовые операции.

В зафиксированных детективами разговорах "Карлсон" якобы обсуждал бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, давал указания по "безопасности" и демонстрировал понимание возможного контроля со стороны НАБУ. Его действия, как утверждают источники, свидетельствуют о системном управлении финансовыми потоками и организационных навыках в рамках преступной схемы.