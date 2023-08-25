Распродали все самое лучшее: Порошенко рассказал, в каком состоянии была украинская армия в начале российского вторжения в 2014 году

К 2014 году в течение десятилетий в Украине распродавались сотни единиц военной техники и вооружения. При этом продавали все лучшее.

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Об этом рассказал Петр Порошенко в интервью для документального проекта "Путь воина".

Он отметил, что унаследовал как пятый президент и Верховный Главнокомандующий ВСУ несколькотысячное войско, не обеспеченное ничем.

"Я вспоминаю выступление тогдашнего министра обороны, адмирала Тенюха в Верховной Раде, когда он сказал, что на все Вооруженные Силы Украины боеспособны менее 6 тысяч человек боевого состава. Остальное – не существует и небоеспособно. Я имел уже информацию с первых дней своего пребывания в должности Верховного Главнокомандующего – ужасные цифры. И я не уверен, что все их слышали или понимают", – заметил он.

"За десять лет перед моей инаугурацией в Украине было продано 830 танков. Представьте, если бы мы их сейчас имели. Причем продавали лучшие танки, потому что покупатели имели возможность их выбирать за взятки", – отметил Порошенко.

"За десять лет было продано 715 БТРов и БМП. Представьте, будь они на 24 февраля, или на июнь 2014 года. Представьте себе, что было продано более 200 вертолетов – на ходу, отремонтированных – распродано. Более 200 самолетов – истребителей, штур , бомбардировщиков", – рассказал он.

"Было продано более 6 тысяч автомобилей, которые сейчас мы с такими силами обеспечиваем в Вооруженные Силы", - добавил Порошенко.

"Был разграблен, распродан и уничтожен боевой потенциал Украины. Так мы вступили в войну", - подчеркнул пятый Президент Украины.

Он подчеркнул, что с первых дней нападения России украинские добровольцы уехали на фронт.

"Это была просто волна добровольцев, которые прямо с Майдана пошли в части Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, и своей решимостью и часто с голыми руками остановили агрессию", - сказал Порошенко.

"На конец мая Донбасс был оккупирован, захвачен и украинской власти там не было. Крым был захвачен, украинской власти там не было. Я это знал очень хорошо, потому что и в Симферополе, и в Севастополе видел все своими глазами. Девять областей , когда я был избран, были под ударом Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепр, Донецк, Луганск, Харьков – это был минимум то, где должен быть в официальных границах проект "новороссия". Уже был "парламент" "новороссии" во главе с Царевым, уже были правительства новороссии, флаг новороссии, гимн новороссии и проект указа путина о признании новороссии. Вот такая была, хочу напомнить, ситуация", - вспоминает Порошенко события 2014 года.

"При этом нет оружия. Знаете, сколько денег было на счету в казначействе? Ноль. Кто-то говорит было три, четыре миллиарда. Нет, потому что выплаты, которые мы должны осуществить в течение следующих трех месяцев, превышали остатки золото-валютных резервов. Не было за что покупать", – сказал пятый президент Украины.

Он также рассказал о своей встрече и разговоре в Варшаве с президентом США Бараком Обамой. "Разговор был очень откровенный. Он сказал, что у нас есть огромные трудности давать вам любое вооружение и мы не можем вам его дать. Потому что по той информации, которую мы имеем до вашего избрания, у вас нет Вооруженных Сил. Половина из Их – это слова Обамы – являются агентами ФСБ, а половина из них являются коррупционерами. Но и те, и те любой образец вооружения через сутки будет доставлен в Москву. Таково было отношение, восприятие партнеров", – отметил он.

"То, что мы тогда остановили россиян – это мужество военнослужащих, талант командиров и решительные действия украинского государства", – подчеркнул пятый президент.