Распространяли пропаганду: на Закарпатье сообщили о подозрении двум клирикам-коммунистам УПЦ МП. Фото

В Закарпатской области разоблачили клириков УПЦ Московского патриархата, которые распространяли пропаганду бывшего СССР и были идеологическими сторонниками коммунистического режима. Свои коммунистические идеи священнослужители публиковали в социальных сетях.

В отношении обоих клириков возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители собрали доказательства антиукраинской деятельности настоятеля храма и священника мужского монастыря Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности клириков в социальных сетях.

В ходе обысков были обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые священники использовали для пропаганды кремлевских нарративов.

На основании собранных доказательств обоим клирикам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, руководитель Черкасской епархии УПЦ МП митрополит Феодосий (Денис Снигирев) получил уже четвертое подозрение от правоохранителей. Он оправдывал действия российских захватчиков, отрицал агрессию со стороны РФ, а также занимался разжиганием межрелигиозной розни.

Ранее сообщалось, что архимандриту УПЦ Московского патриархата, который "благословил" херсонского коллаборанта Владимира Сальдо на фейковый референдум РФ, сообщили о подозрении. После захвата Херсона он поддержал оккупантов и вошел в ближайшее окружение гауляйтера, став его "духовным наставником".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!