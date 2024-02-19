СБУ сообщила о подозрении архимандриту УПЦ МП, благословившему Сальдо на фейковый референдум. Фото

Архимандриту УПЦ Московского патриархата, который "благословил" херсонского коллаборанта Владимира Сальдо на фейковый референдум РФ сообщили о подозрении. После захвата Херсона он поддержал оккупантов и вошел в ближайшее окружение гауляйтера, став его "духовным наставником".

За совершенны преступления злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, представитель УПЦ МП регулярно приглашал Сальдо на богослужение в храме, а во время проповедей "благословлял" проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" Херсонщины к стране-агрессору.

Кроме того, фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход Российской православной церкви. Стоит отметить, что за лояльное отношение к оккупантам собору архимандрита УПЦ МП передали захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона.

Также правоохранители установили, что 30 сентября 2022 года предатель был приглашен в георгиевский зал Кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ. Во время освобождения Херсона он вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона.

По оперативным данным, он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ. Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который готовил ракетный удар по железным дорогам и военным госпиталям Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге на Полтавщине задержали организатора и членов группировки, которая готовилась к совершению преступления. Фигуранты планировали убийство депутата Полтавского областного совета Руслана Телятника и его родственника – заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области.

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