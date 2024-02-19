СБУ задержала агента РФ, который готовил ракетный удар по железной дороге и военным госпиталям Черкасской области. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента российской разведки, который готовил ракетный удар по железным дорогам и военным госпиталям Черкасской области. Основной задачей вражеского информатора было определение стратегических железнодорожных узлов, используемых для перемещения военной техники ВСУ на фронт.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Также оккупационные силы хотели получить от своего агента точные координаты складов с вооружением и боеприпасами украинских войск.

Также врага интересовали местонахождение военных госпиталей, где лечат раненых бойцов Вооруженных сил Украины. Оккупанты намеревались использовать эту информацию для планирования ракетно-дроновых атак на украинские объекты.

Это позволило бы им перекрыть маршруты поставок вооружения и боеприпасов на передовую для Вооруженных сил Украины и нанести поражения по местам, где сосредоточен личный состав наших войск. Однако сотрудники СБУ оперативно приняли меры – они разоблачили российского агента, задокументировали его преступные намерения и задержали его.

Спецслужащие также своевременно сообщили командованию Вооруженных сил, чтобы обеспечить безопасность подразделений украинских войск.

Как установили следователи, вражеским информатором оказался 45-летний житель Луганщины, который в апреле 2022 года переехал в Черкасскую область как переселенец с востока Украины.

В начале этого года его дистанционно завербовал представитель главного управления Генштаба Вооруженных сил России, известного как "ГРУ".

Российская разведка вышла на предателя через его знакомого – боевика оккупационной группировки РФ, расположенной на временно оккупированной части территории Луганской области.

Для связи они пользовались анонимными чатами в мессенджере. Агент передавал разведданные в форме фотографий украинских объектов с описанием, геолокациями и привязкой к местности.

За выполненные задания фигурант получал "зарплату" от российских спецслужб.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает пожизненное заключение.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины в Николаеве задержали с поличным инженера-конструктора стратегического предприятия Укроборонпрома. Предатель планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременчуге на Полтавщине задержали организатора и членов группировки, которая готовилась к совершению преступления. Фигуранты планировали убийство депутата Полтавского областного совета Руслана Телятника и его родственника – заместителя начальника одного из районных управлений в Днепропетровской области.

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