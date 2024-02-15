СБУ задержала предателя, который хотел передать РФ и Ирану разработки Украины в сфере военного кораблестроения. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаеве задержали "на горячем" инженера-конструктора стратегического предприятия Укроборонпрома. Предатель планировал передать спецслужбам России и Ирана новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения.

Детали многоуровневой спецоперации сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что должностное лицо скрыто копировало и пыталось "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию.

Один из "клиентов", который должен был ее получить, – россиянин, сотрудник одного из машиностроительных заводов РФ, связанный со спецслужбами страны-агрессора.

Другой "заказчик" – гражданин Ирана, ранее судимый за шпионаж в Украине, который сейчас находится в ближневосточной стране. Он работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции. Между собой указанные иностранцы не связаны.

Новейшие разработки Украины требовались спецслужбам враждебных стран для отладки серийного производства собственного комплектования для военных кораблей. Однако контрразведчики СБУ сработали на опережение, сорвав попытку передачи за границу стратегически важных государственных разработок.

Предателю уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

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