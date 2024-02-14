СБУ задержала информатора РФ, который приводил ракеты в критическую инфраструктуру Харькова и пытался дискредитировать ВСУ. Фото

Сотрудники СБУ задержали в Харькове очередного российского информатора, наводящего на город ракеты. Им оказался 58-летний местный житель, идеологический сторонник российской диктатуры, по собственной инициативе осенью 2023 года начавший сливать оккупантам разведывательную информацию через мессенджеры.

Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что предатель корректировал удары по стратегически важных предприятиях, в частности, оборонно-промышленного комплекса Украины. Также россияне рассчитывали получить от харьковчанина геолокацию украинского ПВО.

При наличии таких сведений террористы могли "обойти" украинскую ПВО и нанести прицельный удар.

Кроме того, приспешник врага ездил на места вражеских прилетов, производил там скрытую фото- и видеосъемку, после чего тоже передавал это все россиянам. Также мужчина дискредитировал в соцсетях украинскую армию.

Украинские правоохранители задержали предателя с поличным – он как раз выполнял вражескую задачу. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ). В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее СБУ разоблачила в Харьковской области жителя Купянского района, который во время российской временной оккупации способствовал стране-агрессору. Мужчина, будучи агрономом, помогал захватчикам ориентироваться на местности и выбирать территорию для обустройства минных полей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Харькове приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества женщину и мужчину, которые сливали врагу данные о дислокации ВСУ. Харьковский суд признал их виновными в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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