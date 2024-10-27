Расстрел гражданских женщин в Селидово: омбудсмен Лубинец обратился к Красному Кресту и ООН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста из-за расстрела двух гражданских женщин российскими оккупантами в городе Селидово Донецкой области. Он призвал наказать военных преступников уже сейчас.

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Соответствующее заявление Лубинец обнародовал 27 октября в официальном Telegram-канале. "Вероятный расстрел двух женщин оккупантами в городе Селидово – это военное преступление!" – написал он.

Лубинец добавил: в случае доказывания факта преступления это будет не только нарушением прав человека – это грубое нарушение законов и обычаев войны, Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

"И виновных нужно привлечь к ответственности! Немедленно направил письма международным организациям: ООН и МККК. Жду реакции. РФ совершает преступления каждый день в Украине! Агрессора нужно остановить сейчас! Преступников нужно наказать уже сейчас!" – написал омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября в сети появилась информация об убийствах оккупантами мирных жителей в Селидово. Российские военные расстреляли авто с двумя людьми, один из них получил ранения, из-под обстрела украинские защитники эвакуировали людей. Также стало известно об убийстве двух гражданских женщин в городе.

В Донецкой областной прокуратуре заявили, что по фактам убийства людей в Селидово и расстрела гражданского авто начато расследование по статье "нарушение законов и обычаев войны".

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