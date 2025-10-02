Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

С 30 сентября по 1 октября в Киеве состоялась Третья международная выставка оборудования, технологий и программных средств SECURITY 2.0 – ключевое отраслевое событие Украины в сфере безопасности, гуманитарного разминирования, гражданской защиты и домедицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

В этом году NAUDI выступила эксклюзивным партнером мероприятия и представила на своем стенде разработки ведущих производителей украинского оборонно-промышленного комплекса, среди которых: "Украинская бронетехника", "КТД Плюс", Altair Technologies, UKRTAC, "Ребел Груп", L7 Simulators, НПП "Атлон Авиа", Ukrspecsystems, "Системный электронный экспорт", "Диджитал Дем" и "Украинские беспилотные технологии". На официальном открытии мероприятия к вступительному слову присоединился исполнительный директор NAUDI Sergiy Goncharov.

Он подчеркнул, что в свете последних событий в Европе, когда российские "шахеды" нарушили границы европейских стран, растет интерес к украинским зенитным дронам и опыту борьбы с вражескими воздушными целями.

"Особенно приятно видеть, что этот интерес проявляют не только страны Балтии, которые всегда понимали роль сотрудничества с Украиной, но и классическая Европа, которая раньше больше ориентировалась на технологии и опыт других", – отметил Гончаров.

Он добавил, что современные угрозы показывают ограниченность классических средств сдерживания: "Чем больше европейские страны сталкиваются с различными формами дроновой агрессии со стороны соседнего государства, тем больше осознают, что классические средства обороны не всегда эффективны. Поэтому последние месяцы мы видим активную коммуникацию с украинскими производителями и операторами зенитных дронов по распространению практического опыта борьбы с вражескими целями". Кроме того, он подчеркнул важность экспорта для поддержки оборонных предприятий: "Если искусственно блокировать экспорт продукции, которая является конкурентом российскому ОПК, мы фактически помогаем ему зарабатывать на войну".

SECURITY 2.0 впервые проходила сразу на двух локациях, что позволило максимально представить инновационные решения. Мероприятие стало платформой, где встретились технологические инновации и потребности рынка, сформировались новые партнерства и заключались контракты, которые усиливают архитектуру безопасности страны в военное время.