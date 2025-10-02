УкраїнськаУКР
русскийРУС

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

Мария Шевчук
War
3 минуты
318
Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

С 30 сентября по 1 октября в Киеве состоялась Третья международная выставка оборудования, технологий и программных средств SECURITY 2.0 – ключевое отраслевое событие Украины в сфере безопасности, гуманитарного разминирования, гражданской защиты и домедицинской помощи.

Об этом сообщила пресс-служба National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI.

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото
Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

В этом году NAUDI выступила эксклюзивным партнером мероприятия и представила на своем стенде разработки ведущих производителей украинского оборонно-промышленного комплекса, среди которых: "Украинская бронетехника", "КТД Плюс", Altair Technologies, UKRTAC, "Ребел Груп", L7 Simulators, НПП "Атлон Авиа", Ukrspecsystems, "Системный электронный экспорт", "Диджитал Дем" и "Украинские беспилотные технологии". На официальном открытии мероприятия к вступительному слову присоединился исполнительный директор NAUDI Sergiy Goncharov.

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото
Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото
Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

Он подчеркнул, что в свете последних событий в Европе, когда российские "шахеды" нарушили границы европейских стран, растет интерес к украинским зенитным дронам и опыту борьбы с вражескими воздушными целями.

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

"Особенно приятно видеть, что этот интерес проявляют не только страны Балтии, которые всегда понимали роль сотрудничества с Украиной, но и классическая Европа, которая раньше больше ориентировалась на технологии и опыт других", – отметил Гончаров.

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

Он добавил, что современные угрозы показывают ограниченность классических средств сдерживания: "Чем больше европейские страны сталкиваются с различными формами дроновой агрессии со стороны соседнего государства, тем больше осознают, что классические средства обороны не всегда эффективны. Поэтому последние месяцы мы видим активную коммуникацию с украинскими производителями и операторами зенитных дронов по распространению практического опыта борьбы с вражескими целями". Кроме того, он подчеркнул важность экспорта для поддержки оборонных предприятий: "Если искусственно блокировать экспорт продукции, которая является конкурентом российскому ОПК, мы фактически помогаем ему зарабатывать на войну".

Растет интерес к украинским зенитным дронам: NAUDI завершила работу на главной выставке безопасности Security 2.0 в Киеве. Фото

SECURITY 2.0 впервые проходила сразу на двух локациях, что позволило максимально представить инновационные решения. Мероприятие стало платформой, где встретились технологические инновации и потребности рынка, сформировались новые партнерства и заключались контракты, которые усиливают архитектуру безопасности страны в военное время.