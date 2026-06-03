Ратгіот – не панацея: израильский эксперт обратил внимание на новую угрозу для Украины в ближайшие годы

Как известно, Украине для сбивания российских ракет очень не хватает систем ПВО Patriot и соответствующих боеприпасов для них. Однако даже если США согласится предоставить нашему государству лицензию на производство ракет для Patriot, это "не станет панацеей" – очевидно, что агрессоры просто перейдут на обстрел Украины баллистикой средней дальности вроде ракет "Орешник".

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал известный израильский военный обозреватель Давид Шарп. Он подчеркнул – в ответ наше государство может противопоставить российским захватчикам только собственную баллистику.

Ратгіот – не панацея

Эксперт отметил – у Украины пока нет собственных производственных мощностей и комплектующих для производства боеприпасов для систем Patriot, даже если США предоставят соответствующую лицензию (причем "часть комплектующих даже немцы сами не производят"). То есть, "до налаживания процесса производства, да еще и массового, пройдут годы".

И это сделает такие боеприпасы малоактуальными .

"Если мы смотрим в перспективу нескольких лет вперед – не трех месяцев, а хотя бы трех лет, то очевидно, что ты не отстреляешься ракетами от угроз, которые будут", – отметил Давид Шарп и привел в пример тактику иранских террористов.

Пример Ирана

"Иран – страна со значительно меньшим потенциалом, чем Россия. Однако иранцы сделали ставку на производство баллистических ракет средней дальности, которых у Украины и России сейчас почти нет (кроме "Орешника" у россиян, причем в единичных экземплярах). Эти ракеты дальностью от 1200 до 2500 километров довольно недорогие, но тяжелые и местами точные. И пока Иран не разбомбили заводы, они производились в очень больших количествах – сотня в месяц или что-то подобное", – рассказал эксперт.

Давид Шарп подчеркнул – такие ракеты системой Ратгіот "перехватывать очень сложно", потому что эта система ПВО "не предназначена для таких ракет".

"Теперь предположим, что Россия налаживает производство таких ракет, и как Иран, производит их много. Здесь уже не хватит никаких Patriot, они будут уже не релевантными", – считает он.

Выход из ситуации

Давид Шарп подчеркивает, что в данном случае у Украины есть лишь одна действенная стратегия – "привлекать такие средства, которые уничтожают возможности противника и запугивают его". Это – "собственная баллистика", такие же ракеты средней дальности, "которыми можно поражать любой объект на территории России".

С учетом того, что производство таких ракет и в самом деле не очень дорогостоящее, "их как раз и нужно создавать".

"Точно так же, как Россия может поражать цели в Украине, так и Украина сможет. Баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические, с боеголовками с полтонны до полторы, которые поражают цели на территории противника, если надо – в течение считанных минут сразу десятки целей. В этом случае противник может ударить по тебе, но и ты можешь по нему. И тогда он триста раз подумает, стоит ли стрелять по Киеву, когда на Москву прилетит 30 баллистических ракет с боеголовкой в тонну", – объяснил Давид Шарп.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил белорусскому диктатору мгновенным ответом, если последний решится вступить в войну на стороне российских агрессоров. Причем угрожая, президент Украины подчеркнул, что наши защитники уже определили все возможные цели на белорусской земле.

Среди них и элементы ракетного комплекса среднего радиуса действия "Орешник" – на территории Беларуси они базируются на аэродроме "Кричев-6". Это подтвердили данные железнодорожных перевозок.

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