'Орешник', которым Россия ударила по Львовщине в январе, изготовили еще 9 лет назад: что известно

В январе Россия во второй раз запустила по Украине свою баллистическую ракету средней дальности "Орешник", удар был направлен на Львовщину. Ракета, которую враг использовал тогда для удара, была изготовлена девять лет назад.

При ее производстве использовались только российские и белорусские компоненты. Об этом со ссылкой на украинских экспертов, исследовавших обломки, пишет Reuters.

Что известно

О результатах проведенной экспертизы украинские специалисты, исследовавшие обломки "Орешника", которым Россия атаковала Львовскую область в начале года, рассказали в пятницу, 29 мая.

Эта ракета, которую российские власти и пропагандисты называют уникальной и такой, что приведет к "революционным" последствиям, способна нести ядерное оружие. Заявленная дальность полета – более 5 тыс. км. И российский диктатор Владимир Путин неоднократно утверждал, что российский "Орешник" невозможно перехватить – хотя это утверждение вызвало определенный скепсис у западных экспертов.

И результаты исследования обломков, найденных после российской атаки на Львовщине, пишет Reuters, "поставили под сомнение некоторый ажиотаж" вокруг путинского "Орешника".

Прежде всего, не соответствует действительности утверждение РФ о том, что "Орешник", о котором Путин впервые упомянул в ноябре 2024 года, является такой уж новейшей и уникальной ракетой. Заявлено, что разрабатывалась она уже во время полномасштабной российско-украинской войны, в 2023-2024 году. Однако анализ обломков показал: расхваленный Путиным "уникальный" "Орешник" – это модернизированная версия старой ракеты РС-26 "Рубеж", которую впервые успешно испытали в 2012 году.

"На презентации электроники, изъятой из российских ракет и беспилотников, украинский эксперт по ракетной криминалистике заявил в пятницу, что"Орешник", изъятый в январе, был собран в 2017 году из компонентов, изготовленных в 2016 году или ранее", – пишет Reuters.

Все комплектующие, которые исследовали украинские специалисты, изготовлены в России или в Беларуси.

"Мы были довольно удивлены, потому что говорят, что это совсем новая ракета, но если посмотреть на год сборки, то там указано 2017", – отметил эксперт, который принимал участие в исследовании обломков "Орешника".

К слову, этот вывод украинских экспертов подтверждает нарушение Россией условий Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) от 1987 года. Несмотря на то, что РФ объявила о приостановлении своего участия в этом договоре из-за якобы разработки в США нового ядерного оружия только в феврале 2023-го – использование ею баллистической ракеты средней дальности, тайком изготовленной еще 9 лет назад, является доказательством игнорирования Москвой международных договоренностей.

Было по меньшей мере три применения

Россия наносила удары из "Орешника" по территории Украины по меньшей мере трижды: 21 ноября 2024 года по Днепру, в ночь на 9 января 2026 года по пригороду Львова и 24 мая по Белой Церкви Киевской области.

Эксперты исследовали обломки, найденные на месте удара по Львову. Фрагменты из Белой Церкви еще изучают.

По словам Владислава Власюка, советника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам санкций, украинские следователи наблюдают большую степень замены западных компонентов ракет на китайские, что он считает "вынужденной заменой".

"Хотя западные союзники Украины ограничили экспорт электроники, которая может быть использована в ракетах, в Россию, западные чипы, поставляемые незаконным путем, все еще часто находятся в российских ракетах и беспилотниках. Украина уже давно давит на западные страны, чтобы те усилили контроль над потоками электронных компонентов в Москву", – резюмирует Reuters.

Также мы сообщали, что во время атаки 24 мая оккупанты запустили два "Орешника". Один попал в гаражный кооператив в Белой Церкви, разрушив несколько гаражей (что вызвало истерику у z-блогеров).

Второй же упал на оккупированной части Донетчины – не исключено, что на войска РФ.

