Разбили группу штурмовиков и взяли пленных: в ГУР показали архивные кадры боевой работы бойцов 'Шаманбата'. Видео

Бойцы специального подразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили успешную операцию на одном из участков фронта. В ходе боевого задания защитникам удалось захватить в плен четырех российских военнослужащих.

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Эти оккупанты пополнят обменный фонд, что критически важно для возвращения украинских защитников домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Операция подразделения "Шаманбат"

Согласно предоставленной информации, операция включала в себя интенсивный стрелковый бой с вражеской штурмовой группой и последующую зачистку их позиций на передовой. Кроме пополнения обменного фонда, украинские военнослужащие ликвидировали еще трех захватчиков, которые оказали сопротивление.

Предупреждение ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины вновь предупредило российских оккупантов, что все враги Украины неизбежно понесут заслуженное наказание.

В частности, на видео, опубликованное ГУР, военные показали, что у путинских захватчиков есть только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированным.

Что предшествовало

Накануне в ГУР уже публиковали кадры ликвидации оккупантов. На Торецком и Покровском направлениях наземные дроны разведчиков уничтожили противника.

В разведывательном ведомстве говорили, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

Напомним, 10 июля стало известно, что бойцы Главного управления разведки и движения сопротивления провели успешную операцию на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя. Там ликвидировано пять военнослужащих росгвардии и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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