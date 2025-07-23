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Разбили группу штурмовиков и взяли пленных: в ГУР показали архивные кадры боевой работы бойцов "Шаманбата". Видео

Алексей Лютиков
War
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Разбили группу штурмовиков и взяли пленных: в ГУР показали архивные кадры боевой работы бойцов 'Шаманбата'. Видео

Бойцы специального подразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Министерства обороны Украины совершили успешную операцию на одном из участков фронта. В ходе боевого задания защитникам удалось захватить в плен четырех российских военнослужащих.

Видео дня

Эти оккупанты пополнят обменный фонд, что критически важно для возвращения украинских защитников домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО Украины.

Операция подразделения "Шаманбат"

Согласно предоставленной информации, операция включала в себя интенсивный стрелковый бой с вражеской штурмовой группой и последующую зачистку их позиций на передовой. Кроме пополнения обменного фонда, украинские военнослужащие ликвидировали еще трех захватчиков, которые оказали сопротивление.

Разбили группу штурмовиков и взяли пленных: в ГУР показали архивные кадры боевой работы бойцов "Шаманбата". Видео

Предупреждение ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины вновь предупредило российских оккупантов, что все враги Украины неизбежно понесут заслуженное наказание.

В частности, на видео, опубликованное ГУР, военные показали, что у путинских захватчиков есть только два выхода – сдаться в плен или быть ликвидированным.

Что предшествовало

Накануне в ГУР уже публиковали кадры ликвидации оккупантов. На Торецком и Покровском направлениях наземные дроны разведчиков уничтожили противника.

В разведывательном ведомстве говорили, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы для логистических и эвакуационных миссий, а также для уничтожения личного состава и укрытий противника.

Video Preview

Напомним, 10 июля стало известно, что бойцы Главного управления разведки и движения сопротивления провели успешную операцию на территории одного из предприятий оккупированного Мелитополя. Там ликвидировано пять военнослужащих росгвардии и уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

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