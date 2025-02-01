Разбитые дома, сгоревшие авто, пустые улицы: появилось видео из села на Днепропетровщине, которое уничтожили россияне

Вследствие продвижения российской оккупационной армии на востоке Украины населенные пункты в Днепропетровской области стали чаще подвергаться обстрелам. Одно из сел путинские захватчики уничтожили полностью.

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После вражеских ударов в селе Калиновское на границе Донетчины и Днепропетровщины разбиты все дома, а пустые улицы усеяны обломками. Об этом сообщает издание Pro100Media.

Накануне в село Калиновское приехали волонтеры, чтобы раздать местным жителям продуктовые наборы. Однако, прибыв на место, они столкнулись с жуткой реальностью: раздавать помощь просто некому.

Вследствие регулярных вражеских обстрелов населенный пункт полностью разрушен. На улицах нет никого из людей, только заброшенные домашние животные, блуждающие среди развалин в поисках пищи и убежища.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Днепропетровской области обязательная эвакуация не объявлена ​​ни в одной громаде. Однако в областной военной администрации предлагают всем желающим уехать добровольно.

Напомним, российские оккупанты 30 января нанесли комбинированные удары по трем громадам в Донецкой области на Покровском направлении. В результате атак есть один погибший и десятки раненых среди мирных людей.

Ранее сообщалось, что ситуация в Покровске на Донетчине остается сложной. На сегодняшний день в городе находятся около семи тысяч человек, однако среди них нет детей, поскольку их всех вывезли.

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