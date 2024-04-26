Разные снаряды и системы ПВО: США готовят для Украины еще один пакет помощи на $1 млрд

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал еще один пакет американской военной помощи Украине на 1 млрд долларов. В него войдут ракеты для артиллерийских систем HIMARS, снаряды, системы противовоздушной обороны и другое вооружение.

О предоставлении нового пакета Остин объявил, открывая 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины 26 апреля (известной как "Рамштайн"). "Сегодня я рад сообщить, что Соединенные Штаты выделят по полномочиям президента еще один пакет помощи на 1 млрд долларов, который будет включать в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм снаряды, средства ПВО и бронетехнику", – сказал он.

Глава Пентагона также оценил усилия других стран, продолжающих поддерживать Украину.

"Только посмотрите на чрезвычайную инициативу Чехии по закупке тысяч артиллерийских снарядов из третьих стран. Великобритания объявила о выделении своего крупнейшего пакета вооружений стоимостью примерно 620 млн долларов. Или обратите внимание на смелое заявление Германии о том, что оно предоставит Украине еще одну систему Patriot", – сказал Остин.

Он также информировал, что за последние два года около 50 стран обеспечили Украину более 70 систем ПВО средней и большой дальности и предоставили около 1 тыс. ракет, 3 тыс. единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков.

Кроме того, Украина получила десятки тысяч противотанковых ракет, а в этом году в страну прибудет эскадрилья истребителей F-16 вместе с летчиками и инженерами, которых подготовили страны-участники Контактной группы.

"Все это свидетельствует о нашей совместной преданности успеху Украины на поле боя. А благодаря коалиции возможностей контактных групп мы теперь имеем ловкую и гибкую структуру, чтобы адаптироваться к новым вызовам и создать силы будущего, необходимые Украине для ее долгосрочной безопасности", – заявил Остин.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля стартовал 21-й "Рамштайн" в формате онлайн. Его открыл президент Украины Владимир Зеленский обращением к участникам заседания. Министр обороны США в свою очередь заявил, что главным приоритетом встречи будет усиление ПВО Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!