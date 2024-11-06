Разогнали уцелевшие корабли по морю: появились спутниковые снимки порта в Каспийске после утренней атаки дронов ГУР. Фото

К вечеру, 6 ноября, в сети появились спутниковые фото порта в Каспийске. Они были сделаны после очередной утренней атаки дронов Главного управления разведки по российскому флоту.

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Об этом сообщил OSINT-исследователь MT_Anderson в Х (Twitter). Отмечается, что уцелевшие корабли были разогнаны по морю.

"Видно рассредоточение флотилии в водах вокруг Каспийска. Не видно явных повреждений кораблей на военно-морских причалах, но для любого подтверждения требуется более высокое разрешение снимков", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

О взрывах в Каспийске стало известно утром 6 ноября. Губернатор Дагестана заявил об атаке и уничтожении российским ПВО одного украинского БпЛА. В то же время местные жители утверждали, что дронов было не менее четырех, и публиковали "вкусные" кадры прилета в районе морского порта в Каспийске.

Утром 6 ноября в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили утреннюю атаку на Каспийск в российском Дагестане. В результате "инновационной спецоперации" поражена российская флотилия в Каспийском море - в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.

По предварительным данным, повреждения могли понести два ракетоносителя "Татарстан" и "Дагестан" и несколько малых ракетных кораблей проекта 21631. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведке.