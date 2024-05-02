'Разрушения масштабны': появилось новое видео и подробности удара РФ по Одессе

В среду вечером, 1 мая, Россия ударила баллистикой по Одессе. Так, недавно в сети опубликовали кадры изнутри складских помещений, которые вчера атаковала оккупационная армия.

Видео с места инцидента опубликовали в Telegram-канале Радио Свобода. На кадрах видно, что помещения, где базируется компания "Агромаркет", занимающаяся растениями, полностью разрушены.

"Разрушение, к сожалению, достаточно масштабное. Пока нам трудно оценить ущерб, нанесенный компании. Наша компания занимается деятельностью связанной с реализацией посадочного материала: саженцев, семян, рассады, цветов. Наш товар точно не является мишенью, который мог бы привлекать внимание Российской Федерации. Но, к сожалению, если россияне уже воюют с цветами и саженцами, то здесь трудно что-то комментировать", – рассказал об обстреле сотрудник фирмы Александр Демченко.

Также под вражеский удар попало сортировочное депо и отделение "Новой Почты". Среди сотрудников компании погибших и пострадавших нет.

В результате атаки 14 человек получили преимущественно легкие ранения, одного человека госпитализировали.

У 32-летнего мужчины, которого госпитализировали после обстрела, сломано 10 ребер и повреждено зрение. Он заходил на территорию складского помещения в момент, когда произошел удар. От взрывной волны получил ранения от обломков конструкций. В настоящее время пострадавшего уже прооперировали.

По информации ГСЧС, в результате вражеских обстрелов повреждено также здание пожарной части. Взрывной волной были выбиты стекла и частично окна, поврежден потолок. К моменту удара спасатели находились в укрытии, и никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вечером в среду, 1 мая, ударили по Одессе, использовав для атаки баллистические ракеты. Два сильных взрыва прогремели в Одессе около 22:00 во время воздушной тревоги. После взрывов начался сильный пожар в сортировочном депо и в отделении Новой почты.

Напомним, что посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала очередной ракетный удар российских оккупантов по Одессе. Дипломат подчеркнула, что Украина остро нуждается в дополнительных комплексах противовоздушной обороны для защиты неба от российских обстрелов.

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