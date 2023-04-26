Разрушены дома, перебит газопровод, ранены люди: армия РФ обстреляла Марганец и Никополь. Фото

Во вторник, 25 апреля, российские оккупационные войска снова ударили по Марганцу и Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки есть раненые и разрушения.

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Об этом сообщает Днепропетровская областная государственная администрация в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Враг обстрелял Никопольский район ближе к вечеру из тяжелой артиллерии.

В Марганце в результате обстрела пострадали две женщины 64 и 77 лет. Им оказали помощь, пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Также в городе были повреждены два административных здания, восемь частных домов, пятиэтажка и еще одно двухэтажное здание.

Оккупантами полностью уничтожены два хозяйственных сооружения, еще 12 были повреждены. Из-за удара войск РФ повреждения получили газопровод и линии электропередач.

Кроме того, в Марганце из-за действий врага загорелся гараж – спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Никополе были разрушены частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили местных жителей. Данных о раненых в городе нет.

"Обследование территорий продолжается. Информация уточняется", – добавили в администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористы атаковали Никополь на Днепропетровщине беспилотниками. В результате сброса дронами опасных снарядов в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

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