Оккупанты сбросили опасные снаряды на Никополь: есть пострадавшие

Российские террористы атаковали Никополь в Днепропетровской области беспилотниками. В результате сброса дронами опасных снарядов в городе прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

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Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Из-за преступных действий оккупантов пострадали трое местных жителей.

По информации Лисака, один человек 33 лет получил осколочные ранения, еще двое – минно-взрывные травмы и контузии.

Напомним: также в ночь на 23 апреля войска РФ ударили ракетами С-300 по Харькову и области. Повреждения получили частные дома, а также харьковские теплицы и здания одной из городских фабрик. Также одна из вражеских ракет попала по частному сектору в селе Котляры Харьковского района. Поврежден ряд жилых домов и гражданских автомобилей.

Кроме того, минувшей ночью войска РФ обстреляли и Славянск в Донецкой области. По одному из микрорайонов города захватчики били из С-300, в результате чего повреждены частные дома.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 22 апреля россияне атаковали ракетами (вероятно, С-300) Харьков и Харьковщину. В областном центре одна из вражеских ракет попала в землю;

– 22 апреля оккупанты обстреляли Херсонскую область по меньшей мере 236 снарядами. Огонь по городу Херсон противник открывал дважды.

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