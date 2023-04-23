Оккупанты ударили по Славянску ракетой С-300
В ночь на 23 апреля российские оккупационные войска обстреляли Славянск в Донецкой области. По одному из микрорайонов города захватчики били из С-300.
Повреждены частные дома. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях (чтобы увидеть фото с последствиями обстрела, сделайте новость до конца).
"Воскресенье, 23 апреля. Ночью город снова был обстрелян. С-300. Микрорайон Лесной, район карьера. Повреждены несколько частных домов. К счастью, обошлось без жертв", – отметил Лях.
Славянский городской голова в очередной раз призвал горожан соблюдать меры безопасности и удержаться в этом году в поминальные дни от посещения кладбищ и мест массового скопления людей.
Напомним, 22 апреля оккупанты выпустили по Херсонщине 236 снарядов. В этот день один мирный житель погиб, двое получили ранения.
Также в ночь на 23 апреля враг устроил массированную атаку на Харьковщину.
В областном центре одна из вражеских ракет попала в землю, еще одна, вероятно, сдетонировала в воздухе над территорией овощной фабрики. Повреждены теплицы, рабочие цеха. Пострадавших нет.
Также захватчики били по населенным пунктам области, под огнем оказались жилые дома.
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