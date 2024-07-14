'Разрушительная сила ужасна': Коваленко объяснил, что не так с обновленной ФАБ-3000

В сети появилось первое четкое фото усовершенствованной российской бомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Несмотря на то, что точность и надежность этого вражеского оружия "хромают", оно имеет ужасную разрушительную силу.

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На это указал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Олександр Коваленко. Он отметил, что военное командование оккупантами оказалось "не в восторге" от разработки российского оборонпрома.

"Слухи о том, что оно недовольно эффективностью ФАБ-3000 и отправило проект на доработку, вполне-таки под собой имеют основания", – говорит эксперт.

По его словам, в самой бомбе конструкторы из страны-агрессора никаких изменений не использовали. Даже носовую часть ФАБ-3000 оккупанты все еще закрывают обтекателем для уменьшения сопротивления воздуха.

Относительно УМПК российские разработчики тоже не применяли нововведения, установив на трехтонную бомбу фактически копию модуля, используемого и в ФАБ-1500.

"Не удивительно, что УМПК, который был для ФАБ-3000 якобы специально спроектирован в 2023-м и якобы "успешно" испытан зимой-весной 2024-го, оказался абсолютно непригодным к установке на бомбе с массо-инерционными характеристиками, сопоставимыми трехтонной бомбе", – пояснил Коваленко.

Но с другой стороны, подчеркнул он, это не означает, что пока россияне будут дорабатывать УМПК для этого оружия, оккупанты перестанут использовать их для обстрелов Украины.

"Как-раз наоборот. Точность и надежность ФАБ-3000, конечно, хромают, но разрушительная сила чудовищная, поэтому от ее использования, даже в дефективном виде, российские оккупационные войска никак не откажутся", – констатировал эксперт.

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