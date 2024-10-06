Разведчики ГУР обнаружили и сожгли российский ЗРК 'Оса' за $10 млн. Видео

Воины спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины "Крылья" обезвредили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", стоимость которого составляет 10 млн долларов. Поразить цель удалось FPV-дроном за несколько сотен долларов.

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Об этом 6 октября сообщила пресс-служба ГУР. Также было опубликовано видео операции по уничтожению российского ЗРК.

Как говорится в сообщении, воины спецподразделения "Крылья" обнаружили и уничтожили российскую "Осу".

В ГУР отметили, что стоимость автоматизированного ЗРК составляет 10 млн долларов.

А стоимость FPV-дрона, которым была сожжена система ПВО, – всего несколько сотен долларов.

"Уроки интересной математики будут продолжаться! Слава Украине!" – говорится в сообщении ГУР.

На опубликованных кадрах, снятых БПЛА, попал момент поражения обнаруженного российского ЗРК и мощный взрыв.

В результате попадания "Оса" оккупантов выгорела дотла, превратившись в металлолом.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники на фронте обезвредили 1250 кафиров и 248 единиц техники и вооружений РФ. С начала полномасштабной войны потери агрессора достигли около 660 470 военнослужащих.