ВСУ за сутки обезвредили 1250 оккупантов и 55 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны отминусовали уже около 660 470 военнослужащих оккупационной армии РФ. В частности 1250 захватчиков отправили в ряды "200/300-х" накануне.

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Также защитники нанесли агрессору огромные потери в вооружении и военной технике, за прошедшие сутки уничтожив еще 248 единиц. Обновленные данные об этом 6 октября озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Так, на счету наших бойцов еще 55 сожженных артиллерийских систем (всего 19 092), 21 боевая бронированная машина (17 679), три танка (8919) войск РФ.

Защитники сбили 49 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 16 578). Также превратили в металлолом 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 26 006), 19 – спецтехники (3363) оккупантов.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 2613 крылатых ракет, 1216 РСЗО, 970 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, воины ВСУ сбили российский реактивный ударный дрон С-70 "Охотник". Вражеский беспилотник, стоимость которого составляет более $15 млн, упал вблизи Константиновки на Донетчине.

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